Sergey_Osokin

Режиссер монтажа

﻿ Дата рождения: 14.04.1988 Образование:1996-2005 гимназия «Троещина»2005-2007 Киевский национальный университет

театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко–Карого. Специализация: «Диктор и

ведущий телевидения»2007-2011 - Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И.К. Карпенко–Карого. Специализация: «Режиссер телевидения»

Опыт работы:11.2007 – 01.2008 Модератор. Телепередача «Шоу ОксаныМарченко»01.2008 – 02.2008 Линейный продюсер. Телеканал СТБ.Телепередача «Званый ужин»02.2008 – 04.2008 Ассистент режиссера. Телеканал СТБ.Телепередача «Битва экстрасенсов»05.2008 – 07. 2008 Ассистент режиссера. Star Media production. Сериал «Не одинокие»08.2009 –11.2009 Кастинг директор Фри-лансер,

“Evolution film”, ”Family tvc”,”Milk production”1.2010 -3.2010 Ассистент режиссера “Istill

studios”. Телепередача “Знахари”9.2010 - 1.2011 Режиссер монтажа “Profi tv”. Документальные фильмы “По ту сторну”, “Беня

Крик”07.2011 - 09.2011 Режиссер монтажа. Телеканал MTV. Телепрограмма “5 точка”, “Топ 20”, 09.2011- 02.12 Режиссер монтажа. Новый канал. Теоепрограма“Новий погляд” “Шоумания”03.12 - 05.12 Режиссер монтажа IQ Production “Добрыйвечер”, “Шаленийтиждень”06.12 - 09.12 Режиссер монтажа ТОВ«Бджоли»проект «Шуры-амуры», «Кухня для двох»09.12 - 12.13 Режиссер монтажа«КенГУРУ-медиа» рекламы11.12 - 01.13 Режиссер монтажа «Talking heads»«Лямур-тужур»02.13 - 04.13 Режиссер монтажа СтудияОлександра Цикала «Среда» программа «Бурлеск»04.13 - 06.13 Режиссер монтажа СтудияОксаны Байрак т.ф. «Позднее раскаяние »06.13 Режиссер монтажа Fahot House клипТНМК07.13 - 01.13 Режиссер монтажа Friends Production программа «Моду народу»06-13 - 12.14 Режиссер монтажа. Новийканал, Программа «Абзац»

Знание языков: Русский Украинский Английский(разговорный) Компьютерные навыки:Final cut. AdobePremier. Edius. Хобби:Кино, музыка, живопись, книги Личные качества:Коммуникабельность, любознательность, ответственность, работа в команде, организационные навыки,быстрое обучение. Ссылки на работы:https://www.youtube.com/watch?v=hwdC4s5lGYAhttps://www.youtube.com/watch?v=QRc5onDP7vs