Оцифровать можно всё и я знаю как это сделать.

Здравствуйте, предлагаю услуги в сфере 3D - дизайна. Сделаю 3d-модель по чертежам или наброскам, настрою материал, текстуры, свет, анимацию и необходимое окружение. Так же могу оказать любую услугу: доведение до нужного вида, изменение

модели, моделирование под печать, создание GIF, использование мощей

компьютера для рендера уже готовых сцен и прочее.

Работаю в Blender\'е с рендером Cycles. Для работы с 2d использую GIMP, с векторами Inkscape.