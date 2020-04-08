Сергей SergeyboitsovSergeyboitsov
31 годРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Оцифровать можно всё и я знаю как это сделать.
Здравствуйте, предлагаю услуги в сфере 3D - дизайна. Сделаю 3d-модель по чертежам или наброскам, настрою материал, текстуры, свет, анимацию и необходимое окружение. Так же могу оказать любую услугу: доведение до нужного вида, изменение
модели, моделирование под печать, создание GIF, использование мощей
компьютера для рендера уже готовых сцен и прочее.
Работаю в Blender\'е с рендером Cycles. Для работы с 2d использую GIMP, с векторами Inkscape.
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Портфолио
- Визуализация барного стула. (кожа)114 просмотров
- Визуализация дверей от производителя.118 просмотров
- Визуализация зарядки для Iphone.128 просмотров
- Визулизация этикеток.(жидкость для вейп)166 просмотров