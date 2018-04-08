Sergiy0

Сергей Стебельський Sergiy0

 
29 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Делаю свою работу качественно.

Если вам нужна качественная работа, без лишней головной боли, то вы по адресу.

Мы работаем в несколько этапов:

  • Продумываем структуру сайта, как по дизайну так и по функционалу и БД.

    Именно этому этапу уделяется много внимания, чтобы потом небыло никаких недочетов.

    Структуру сайта делаем в Axure и утверждаем ее с вами, обосновывая каждый ее элемент.

  • Разрабатываем дизайн. В этом этапе ﻿участвует не только дизайнер, так как один человек не может знать всего! А дизайн это костяк сайта, как может один человек сделать продуманный дизайн?
  • Функциональная часть. Верстка и натяжка – на этом этапе у нас заминок не бывает, так как есть связь backend дизайнер. И если возникают какие-то вопросы, они решаются внутри команды мгновенно, зачастую без тревоги заказчика.
  • Тестирование, Правки, Наполнение контентом, Реклама.

Мы разрабатываем сайты любой сложности. 

Для бюджетных сайтов мы используем CMS Wordpress, так как это на данный момент самая популярная CMS, и у нее очень большое комьюнити.

Для дорогих сайтов или сервисов и других системы, мы используем фреймверк Laravel.

Время работы:       10-00 - 22-00 МСК

О работе:

       Работаем по предоплате 50% либо по безопасной сделке. Делаю свою работу качественно и в срок.

Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Постоянный контакт.
  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
Ответ на письма, написанные на почту - 100%.

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

  • Карта Приватбанк.
  • WebMoney (WMZ, WMR).
  • Яндекс деньги.
  • Qiwi Wallet
  • Mastercard
УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ! Вы дошли до этой строки и Вас все устраивает в моих услугах и навыках? - тогда смело обращайтесь по указанным контактным данным для связи со мной - будем работать!