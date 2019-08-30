SerhiiDK

Дворак Сергей SerhiiDK

 
34 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Ответственно ,качественно и в указанные сроки выполняю вёрстку сайтов. Использую HTML и CSS кодировку. Помогаю с рутинной работой за небольшую плату.

Приветствую! Выполняю рутинную работу за спасибо!  Верстаю веб страницы с нуля или доработаю их неисправности.  

  На данный момент прохожу курсы обучения вёрстки сайтов, поэтому готов взяться за любую работу которая относится к вёрстке для получения опыта и знаний.

  Имею небольшой опыт работы , но уверяю что каждый проект будет выполнен качественно, в срок и c большой ответственностью.

 

  Выполню любые правки и доведу дело до конца какой-либо сложности.

  Готов приступить к работе уже сейчас!

Технологии: 

- HTML, CSS

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