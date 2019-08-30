Ответственно ,качественно и в указанные сроки выполняю вёрстку сайтов. Использую HTML и CSS кодировку. Помогаю с рутинной работой за небольшую плату.
Приветствую! Выполняю рутинную работу за спасибо! Верстаю веб страницы с нуля или доработаю их неисправности.
На данный момент прохожу курсы обучения вёрстки сайтов, поэтому готов взяться за любую работу которая относится к вёрстке для получения опыта и знаний.
Имею небольшой опыт работы , но уверяю что каждый проект будет выполнен качественно, в срок и c большой ответственностью.
Выполню любые правки и доведу дело до конца какой-либо сложности.
Готов приступить к работе уже сейчас!
Технологии:
- HTML, CSS
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Telegram: @Serhii_Dvorak