Студия "Северсайт"

Наша основная специализация:

- интернет-магазины до 25000 позиций,

- средние и малые предприятия сегмента B2B.

Нам нравится работать с производителями чего-либо: всегда есть нетривиальные задачи, сложная ЦА, ограниченные бюджеты. В общем, все как мы любим!

Мы не делаем сложные веб-проекты с кучей синхронизаций, интеграций и выгрузок. Хотя такой соблазн был, в свое время даже сделали сайт на Django! Если вы хотите супер-пупер, вау-дизайн, наверное, вам стоит поискать хорошее креативное агентство. Нам же интереснее приносить пользу, видеть результат своей работы и делать красивые простые сайты.