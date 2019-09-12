Студия "Северсайт"
Наша основная специализация:
- интернет-магазины до 25000 позиций,
- средние и малые предприятия сегмента B2B.
Нам нравится работать с производителями чего-либо: всегда есть нетривиальные задачи, сложная ЦА, ограниченные бюджеты. В общем, все как мы любим!
Мы не делаем сложные веб-проекты с кучей синхронизаций, интеграций и выгрузок. Хотя такой соблазн был, в свое время даже сделали сайт на Django! Если вы хотите супер-пупер, вау-дизайн, наверное, вам стоит поискать хорошее креативное агентство. Нам же интереснее приносить пользу, видеть результат своей работы и делать красивые простые сайты.
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