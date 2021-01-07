Дмитрий Кателевский ShamanDmitryiShamanDmitryi
35 летУкраина/Никополь
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Профессиональный и уникальный веб-дизайн для вашего сайта.
Основная специализация:
Разработка дизайна интернет-магазинов, лендингов, промо-сайтов, блогов.
Создаю не просто красивый дизайн, но и удобный для конечного пользователя, с учетом всех мелочей,
которые повышают конверсию вашего проекта.
Контакты:
- Система личных сообщений «Веблансер»
- E-mail - Shaman . Dim@inbox . ru
- Skype - Shaman.Dimon
Портфолио
- Landing page "Клиники DentalPro"272 просмотра
- Веб-сайт детской одежды.294 просмотра
- Дизайн интернет магазина мебели.330 просмотров
- Дизайн для сайта КупитьПуер.рф186 просмотров
- Веб-сайт сельскохозяйственной техники.233 просмотра
- Landing page "Интенсивная подготовка"219 просмотров