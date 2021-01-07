ShamanDmitryi

Дмитрий Кателевский ShamanDmitryi

 
35 летУкраина/Никополь
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Профессиональный и уникальный веб-дизайн для вашего сайта.

Основная специализация: 

Разработка дизайна интернет-магазинов, лендингов, промо-сайтов, блогов.

Создаю не просто красивый дизайн, но и удобный для конечного пользователя, с учетом всех мелочей,

которые повышают конверсию вашего проекта.

Контакты:

  • Система личных сообщений «Веблансер»
  • E-mail - Shaman . Dim@inbox . ru
  • Skype - Shaman.Dimon