Полиграфия полного спектра, ретушь, арт-проекты.

Предлагаю полный спектр полиграфических услуг: от визиток до индивидуальных арт-проектов. Специализируюсь на периодических изданиях, сопровождаю журналы и каталоги от разработки стиля до отправки в типографию. Скрупулезно отношусь к проектам, будь то рекламная брошюра, глянцевый журнал, технический каталог или годовой отчет института.

Буду рада сотрудничеству.