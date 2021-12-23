Shashkova_to

Привет! ✌
Меня зовут Таня, и я начинающий и очень старательный ui/ux-дизайнер :)
По образованию я технарь, а в душе художник, поэтому мыслю с одной стороны очень структурированно и логично, а с другой стороны - креативно :) Я постоянно учусь, чтобы мои дизайны были современными и удобными! Стараюсь во всем видеть позитив при всем своем серьезном отношении к жизни!
Буду рада помочь вам с дизайном сайта для вашего бизнеса! 😎
С меня:
✔ продуманный и современный дизайн
✔ создание прототипа по запросу
✔ внимательное отношение к вашим пожеланиям
✔ готовность к правкам, чтобы получить лучший вариант дизайна
✔ ответственное отношение к делу
✔ оперативность
✔ соблюдение сроков и договоренностей
✔ приятное общение :)
Этапы сотрудничества:
1️⃣ Я изучаю ТЗ, вы заполняете бриф
2️⃣ Согласовываем сроки и стоимость
3️⃣ Предоплата 40%
4️⃣ Выполняю дизайн макета
5️⃣ Правки, если необходимо
6️⃣ Оплата оставшихся 60%
7️⃣ Передача макета
8️⃣ Обмен отзывами
Люблю своих постоянных клиентов
Поэтому их ждут скидки, чтобы наше сотрудничество было еще приятнее :)
Бесплатные правки🔥
У меня бесплатные правки! Если что-то нужно поправить - пишите! Все сделаем :)
Верну предоплату
Если наши взгляды на дизайн не совпадут, и я буду не в силах выполнить ваш заказ, я без проблем верну предоплату, чтобы вы смогли найти своего идеального исполнителя и были довольны конечным результатом, ведь в нашем сотрудничестве это главное!
Оплата
Visa
нет Visa - не беда! Напишите мне, и мы обязательно все решим:)
Контакты 📞
telegram: Shashkovato
Еще считаю, что любую работу нужно выполнять так, словно ее будут принимать склонные к насилию ублюдки, знающие твой домашний адрес это шутка, конечно, но я думаю, вы поняли, что я топлю за качество
А еще со мной легко найти общий язык, можете сами проверить