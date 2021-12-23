Shashkova_to

Пссс, тут водится годный дизайн ✌

Привет! ✌

Меня зовут Таня, и я начинающий и очень старательный ui/ux-дизайнер :)

По образованию я технарь, а в душе художник, поэтому мыслю с одной стороны очень структурированно и логично, а с другой стороны - креативно :) Я постоянно учусь, чтобы мои дизайны были современными и удобными! Стараюсь во всем видеть позитив при всем своем серьезном отношении к жизни!

Буду рада помочь вам с дизайном сайта для вашего бизнеса! 😎

С меня:

✔ продуманный и современный дизайн

✔ создание прототипа по запросу

✔ внимательное отношение к вашим пожеланиям

✔ готовность к правкам, чтобы получить лучший вариант дизайна

✔ ответственное отношение к делу

✔ оперативность

✔ соблюдение сроков и договоренностей

✔ приятное общение :)

Этапы сотрудничества:

1️⃣ Я изучаю ТЗ, вы заполняете бриф

2️⃣ Согласовываем сроки и стоимость

3️⃣ Предоплата 40%

4️⃣ Выполняю дизайн макета

5️⃣ Правки, если необходимо

6️⃣ Оплата оставшихся 60%

7️⃣ Передача макета

8️⃣ Обмен отзывами

Люблю своих постоянных клиентов 

Поэтому их ждут скидки, чтобы наше сотрудничество было еще приятнее :)

Бесплатные правки🔥

У меня бесплатные правки! Если что-то нужно поправить - пишите! Все сделаем :)

Верну предоплату 

Если наши взгляды на дизайн не совпадут, и я буду не в силах выполнить ваш заказ, я без проблем верну предоплату, чтобы вы смогли найти своего идеального исполнителя и были довольны конечным результатом, ведь в нашем сотрудничестве это главное!

Оплата 

Visa

нет Visa - не беда! Напишите мне, и мы обязательно все решим:)

Контакты 📞

 [email protected]

 telegram: Shashkovato

Еще считаю, что любую работу нужно выполнять так, словно ее будут принимать склонные к насилию ублюдки, знающие твой домашний адрес  это шутка, конечно, но я думаю, вы поняли, что я топлю за качество 

А еще со мной легко найти общий язык, можете сами проверить 