Потомственный художник. Живописец, но в последнее время рисую только на планшете
Обладаю уникальным стилем, над которым продолжаю работать и совершенствоваться
В 2010г - выпустился в родном городе по профессии "Дизайнер широкого профиля"
C 2014г - работаю арт-директором ночного клуба, для него же- делаю афишы с офигенным дизайном и не только
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Портфолио
- Афиша фестиваля (старая)148 просмотров
- Превью диджея118 просмотров
- Превью диджея140 просмотров
- Афиша для малой сцены110 просмотров
- Афиша RAP101 просмотр
- Быстрый набросок128 просмотров
- Афиша клубная108 просмотров
- Афиша Эмбиент121 просмотр
- Афиша на 8 Марта146 просмотров
- Афиша110 просмотров