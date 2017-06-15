Потомственный художник. Живописец, но в последнее время рисую только на планшете

Обладаю уникальным стилем, над которым продолжаю работать и совершенствоваться

В 2010г - выпустился в родном городе по профессии "Дизайнер широкого профиля"

C 2014г - работаю арт-директором ночного клуба, для него же- делаю афишы с офигенным дизайном и не только