Shelterboy

Давид Шелтер Shelterboy

 
33 годаРоссия/Пермь
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Потомственный художник. Живописец, но в последнее время рисую только на планшете

Обладаю уникальным стилем, над которым продолжаю работать и совершенствоваться 

В 2010г - выпустился в родном городе по профессии "Дизайнер широкого профиля"

C 2014г  - работаю арт-директором ночного клуба, для него же- делаю афишы с офигенным дизайном и не только

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