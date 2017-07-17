Раскрутка ресторанов, салонов красоты, строительных площадок, магазинов одежды и и автотематики через социальные сети.

Занимаюсь SMM продвижением более 2х лет в таких социальных сетях как (Вконтакте, Фейсбуке и Инстаграме), умею как оформлять и делать ведение, так и продвигать через основную рекламу.