Раскрутка ресторанов, салонов красоты, строительных площадок, магазинов одежды и и автотематики через социальные сети.
Занимаюсь SMM продвижением более 2х лет в таких социальных сетях как (Вконтакте, Фейсбуке и Инстаграме), умею как оформлять и делать ведение, так и продвигать через основную рекламу.
Портфолио
- Оформление магазина.178 просмотров
- Оформление магазина аксессуаров для телефонов141 просмотр
- Дизайн для салона красоты160 просмотров
- Оформление салона красоты179 просмотров
- Оформление ресторана кипишь бар141 просмотр