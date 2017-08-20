Настройка Рекламы в Facebook и Instagram

Я уже более 2-х лет работаю в сфере рекламы в Facebook и Instagram.

Сотрудничал с такими компаниями как: БМ Украина, Сирне Королівство, ЖК "Кентербері", Isaac Pintosevich Systems, Альта Экспо, Польская компания "IDrive", компания Interstep - Работа за границей и др.

Кейсы и Отзывы по моей работе: https://www.facebook.com/sheving.company/

Если Вы хотите начать получать клиентов с Facebook и Instagram обращайтесь!