Опытный контент-менеджер для WordPress
Есть опыт написания статей.
Опытный контент-менеджер на Wordpress: составляю ТЗ для копирайтеров (+ структуру написания статей), проверяю их работу, оформляю и публикую статьи:
- Заголовок, title, description,
- ключевые слова, alt для картинок,
- подбор тематического видео для статьи,
- подзаголовки,
- нумированные и ненумированные списки,
- цветные блоки для выделения важных частей,
- внутренняя перелинковка,
-размещение ссылок в соц сетях
Действие аккаунта приостановлено!