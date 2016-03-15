Опытный контент-менеджер для WordPress

Есть опыт написания статей.

Опытный контент-менеджер на Wordpress: составляю ТЗ для копирайтеров (+ структуру написания статей), проверяю их работу, оформляю и публикую статьи:

- Заголовок, title, description,

- ключевые слова, alt для картинок,

- подбор тематического видео для статьи,

- подзаголовки,

- нумированные и ненумированные списки,

- цветные блоки для выделения важных частей,

- внутренняя перелинковка,

-размещение ссылок в соц сетях