Иллюстратор

Здравствуйте! Меня зовут Александра и я начинающий иллюстратор. Моя цель - предоставить качественную услугу,наработать портфолио и найти своих клиентов! Создам листовки,флаеры,визитки,сувенирную продукцию,иллюстрации для книг,дизайн для групп вк,логотипы,иллюстрации для сайта,принты для футболок/свитшотов и может быть что-то еще.

Сроки зависят от объема и сложности. От вас подробное тз (скетчи,референсы приветствуются) от меня качественная услуга.

Моя рабочая программа Adobe Illustrator.