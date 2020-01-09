Массовая подача объявлений на AVITO, YOULA, реклама в соцсетях, продвижение групп

Массовая подача объявлений на Авито, Юле, реклама в соцсетях, продвижение групп.

Гарантия от блокировок на Авито и Юле, 100% уникальные тексты, номера с переадресацией на ваш номер (все звонки Вы будете принимать как обычно на свой телефон)

Опыт работы в данной сфере: 2 года

Рассмотрю как и одиночные заказы, так и предложения на полный рабочий день

Также занимаюсь обучением массового постинга объявлений на разных площадках