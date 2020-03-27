Shokiss

Владислав Shokiss

 
29 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Создание и продвижение бренда в Instagram и Facebook

Привет, меня зовут Влад. Я SMM специалист. 

Занимаюсь профессиональным продвижением профилей Facebook и Instagram.

 Создание и продвижение личных и бизнес аккаунтов в Facebook и Instagram

 Составление контент-плана для продвижение 

 Создание визуального контента и написание продающих текстов

 Взаимодействие с популярными блогерами

 Аналитика

Этапы работы:

  • Заполнение Брифа/ Обсуждения продукта или услуги
  • Создание стратегии: ЦА, Боли и Удовольствия, Анализ конкурентов, Постановка цели
  • Упаковка и оформление аккаунта/страницы: название, шапка, аватар, BIO, ссылка на сайт, highlights (хайлайтс)
  • Контент - стратегия: легенда бренда, рубрики для контента (продающие, информационные и развлекательные посты), механики вовлечения, контент-план
  • Таргетированная реклама: настройка рекламы, оптимизация и масштабирование
  • Аналитика еженедельная и месячный итог: охват, вовлечённость, подписчики.
Продвижение в Facebook