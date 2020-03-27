Создание и продвижение бренда в Instagram и Facebook
Привет, меня зовут Влад. Я SMM специалист.
Занимаюсь профессиональным продвижением профилей Facebook и Instagram.
Создание и продвижение личных и бизнес аккаунтов в Facebook и Instagram
Составление контент-плана для продвижение
Создание визуального контента и написание продающих текстов
Взаимодействие с популярными блогерами
Аналитика
Этапы работы:
- Заполнение Брифа/ Обсуждения продукта или услуги
- Создание стратегии: ЦА, Боли и Удовольствия, Анализ конкурентов, Постановка цели
- Упаковка и оформление аккаунта/страницы: название, шапка, аватар, BIO, ссылка на сайт, highlights (хайлайтс)
- Контент - стратегия: легенда бренда, рубрики для контента (продающие, информационные и развлекательные посты), механики вовлечения, контент-план
- Таргетированная реклама: настройка рекламы, оптимизация и масштабирование
- Аналитика еженедельная и месячный итог: охват, вовлечённость, подписчики.