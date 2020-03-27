Создание и продвижение бренда в Instagram и Facebook

Привет, меня зовут Влад. Я SMM специалист.

Занимаюсь профессиональным продвижением профилей Facebook и Instagram.

 Создание и продвижение личных и бизнес аккаунтов в Facebook и Instagram

 Составление контент-плана для продвижение

 Создание визуального контента и написание продающих текстов

 Взаимодействие с популярными блогерами

 Аналитика

Этапы работы: