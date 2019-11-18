Вёрстка сайтов с чистым валидным кодом. HTML5, CSS3 (Flexbox), JavaScript (jQuery). Адаптивность

Предоставляю услугу свои услуги по верстке.

После передачи архива с готовой версткой, бесплатно и сразу исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Связь:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- всегда на связи

- не беру предоплату*

Род занятий:

- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

-Верстаю из PSD, Figma

- CSS3\JS анимация сайтов.

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, Flexbox.

Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом.

* окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком