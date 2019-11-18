Вёрстка сайтов с чистым валидным кодом. HTML5, CSS3 (Flexbox), JavaScript (jQuery). Адаптивность
Предоставляю услугу свои услуги по верстке.
После передачи архива с готовой версткой, бесплатно и сразу исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: Silach17
- всегда довожу дело до конца
- всегда на связи
- не беру предоплату*
Род занятий:
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
-Верстаю из PSD, Figma
- CSS3\JS анимация сайтов.
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, Flexbox.
Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом.
* окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком
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