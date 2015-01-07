Программирование на php, js(jQuery), Ajax, html(html5), css(css3)

Я закончил ЧГТУ(Черниговский государственный технологический университет) факультет программной инженерии. Отучился на программиста с отличием. За мной уже закреплены несколько десятков успешных проектов, которые я поддерживаю и постоянно произвожу их модификацию.

Не работаю с готовыми движками, делаю сайты с нуля или делаю скрипты под сайты, которые потом помогаю установить.

Делаю верстку любые типы(блочная, табличная, резиновая, адаптивная) верстаю чисто без использования программ, что засоряют код.

Программирую профессионально на php с о всеми плюсами ООП.