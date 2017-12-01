Администратор сайта, Контент-менеджер, Seo-оптимизатор

Должностные обязанности:

Создание, продвижение и администрирование сайтов на Wordpress.

1. Написание статей и seo-статей для публикаций на Интернет-сайте; 2. Написание продающих/рекламных текстов (новости, заметки, рассылки, анонсы, материалы в соц.сети и т.п); 3. Создание, продвижение, редактирование и наполнение сайта необходимыми материалами (на платформе Wordpress). 4. Составление продающих текстов и заголовков для лендингов

Ключевые навыки и достижения:

• Знание Wordpress; • Навык составления семантического ядра; • Анализ качества поисковых запросов; • Умение работы с картой сайта Sitemap и ее оптимизация; • Навык составления уникального контента; • Опыт работы с Яндекс. Вебмастер; Яндекс. Директ и Google Webmasters; • Знание Word, Excel, Power Point, Camtasia Studio, графические редакторы Photoshop, Outlook, Skype, Telegram и д.р. мессенджеры