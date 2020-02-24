Быстро. Качественно! Публицистические статьи, статьи на экономическую тематику.

20 лет, студент института экономики, финансов и бизнеса. Неоднократно писала статьи на заказ для студентов своего университета, оформление по ГОСТу, уникальность - от 70% (как правило, выше 80%).