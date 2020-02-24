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20 лет, студент института экономики, финансов и бизнеса. Неоднократно писала статьи на заказ для студентов своего университета, оформление по ГОСТу, уникальность - от 70% (как правило, выше 80%).
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- Человеческий капитал: понятие и его составляющие179 просмотров
- Инвестирование в чел. капитал в совр. менеджменте159 просмотров
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