SmartyCMS(tm) - толковая система управления сайтом.
Система управления сайтом SmartyCMS(tm) представляет собой конструктор, используя который мы как из кубиков выстраиваем будущий интернет-проект. Причем, в любое время мы можем заменить тот или иной блок или изменить его оформление.
Предварительное желание того, что хочешь сделать, дает смелость и легкость. Дидро
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