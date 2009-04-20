SmartyCMS(tm) - толковая система управления сайтом.

Система управления сайтом SmartyCMS(tm) представляет собой конструктор, используя который мы как из кубиков выстраиваем будущий интернет-проект. Причем, в любое время мы можем заменить тот или иной блок или изменить его оформление.

Предварительное желание того, что хочешь сделать, дает смелость и легкость. Дидро