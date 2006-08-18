Требуется администратор

Возраст: от 23 лет (муж) или от 21 (жен)

Опыт работы: админом, сис-админом или админом веб-проектов (веб-мастер) от 1 года

Навыки: умение писать веб-скрипты быстро качественно (действительно качественно!), сообразительность (способность решать нестандартные проблемы), владение операционными системами Windous и Unix

Характеристики: умение работать в срок, стремление все делать добротно. Готовность реагировать на почту надежно и оперативно в течение не более 24 часов, регулярный свой доступ к инету, доступность в ICQ или SKYPE в течение рабочего дня, понятливость, умение разбираться с новыми техническими программными средствами самостоятельно, внятность в деловой коммуникации, способность поддерживать пользователей (понятно объяснять).

Оплата: позадачно, из расчета 2-5$ в час (в зависимости от скорости работы)

Обязанности: технические и около-технические задачи в пределах компетенции по мере необходимости (на позадачной основе).Работа удаленная, город любой.