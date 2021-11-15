Digital marketer
Работаю в SMM и SEO 7 лет.
-пишу digital стратегии для бизнеса
-создаю контент: тексты и дизайн (разработка индивидуального стиля)
-настраиваю таргетированную рекламу
-team builder
-PROJECT MANAGER
-SMM mentor
Подробнее о работах https://kartonagency.com/ru/portfolio/
Портфолио
- Пекарни «LVIV CROISSANTS»128 просмотров
- "ALIKEND " Азербайджанский бренд гранатовых соков.116 просмотров
- Garden Pub "Molodo Zeleno" дизайн80 просмотров
- GARDEN PUB «MOLODO ZELENO»113 просмотров
- "SWISSVAX VERGE" детейлинг ЦЕНТР102 просмотра
- МАГАЗИН ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ "I LOVE MOMMY"97 просмотров
- Девелоперская компания "GRAND DIM"55 просмотров
- LEXUS Lviv72 просмотра
- Toyota Lviv64 просмотра