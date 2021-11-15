SmileSun

Ирина SmileSun

 
31 год
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Digital marketer

Работаю в SMM и SEO 7 лет.

-пишу digital стратегии для бизнеса

-создаю контент: тексты и дизайн (разработка индивидуального стиля)

-настраиваю таргетированную рекламу

-team builder

-PROJECT MANAGER

-SMM mentor

Подробнее о работах https://kartonagency.com/ru/portfolio/

Портфолио