Snappik

Тимур Мунатаев Snappik

 
27 летПольша/Варшава
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
MediaNSD
Сергей 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
154 отзыва(-7)
$110
10 баллов
6 лет назад
Андройд: Склеить дизайн-макет c API, в приложение типа "Яндекс-деньги"
СДЕЛАНО СУПЕР!
Замечательный человек с иновационными идеями. Был очень рад поработать.
Ответный отзыв