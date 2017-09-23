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Тимур Мунатаев
Snappik
Snappik
27 лет
Польша
/
Варшава
6 лет на
фриланс
-бирже
Был
3 года назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Сергей
MediaNSD
45 лет
Россия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
154 отзыва
(-7)
$110
10 баллов
6 лет назад
Андройд: Склеить дизайн-макет c API, в приложение типа "Яндекс-деньги"
СДЕЛАНО СУПЕР!
Замечательный человек с иновационными идеями. Был очень рад поработать.
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Отзывы заказчиков
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