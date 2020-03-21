Копирайтер/рерайтер

Тарасенко Снежана АнатольевнаРезюме: копирайтер, рерайтерЦель: Профессиональный рост в написании текстов на разную тематику.Профессиональные навыкиНаписание информационных, рекламных, новостных текстов на разные темы (медицина, гомеопатия, ландшафтный дизайн, строительство, описание торговых позиций, спорт и т.д.)Написание SEO-текстовОпыт общения в социальных сетях и на форумахБыстрый поиск информации в ИнтернетеОпыт работы в сфере копирайтинга/рерайтинга2008 г. – наст. времяудаленноОбразованиеСреднее медицинскоеДополнительные сведенияЗнание языков:Украинский, русский.Дополнительно о себе:Личные качества: быстрая обучаемость, настойчивость в достижении цели, умение самостоятельно находить выход из сложных ситуаций, опыт работы с людьми. Примеры: