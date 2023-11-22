Графический дизайн

Привет! Меня зовут София Купер, и я — т графический дизайнер с более чем десятилетним опытом в индустрии. Моя страсть к искусству и дизайну привела меня к созданию уникальных визуальных решений для разнообразных клиентов по всему миру.

Опыт работы: Специализируюсь на веб-дизайне, UX/UI и графическом дизайне. Работал(а) с крупными международными брендами, такими как Tech Innovations и Creative Solutions, где мой вклад в проекты привел к улучшению пользовательских интерфейсов и созданию привлекательных брендов.