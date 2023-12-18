- создание и поддержание имиджа компании для сотрудников и кандидатов
-Анализ рынка труда и заработных плат.
- Организация эффективного поиска и подбора персонала всех уровней.
- Разработка внутренних документов и организационно-распорядительной документации (приказы, должностные инструкции, и т.д.),
- Выстраивание/ внедрение системы адаптации персонала (отслеживание результатов, обратная связь, обучение персонала и т.п.).
- Выстраивание корпоративной культуры.
- Развитие и обучение персонала: разработка системы обучения, организация обучения и повышения квалификации с привлечением внутренних и внешних ресурсов, управление карьерой.
- Построение системы внутренней коммуникации, управление социально-психологическим климатом в коллективе.
Точечный подбор главных архитекторов проектов, главных руководителей проектов, инженеров ОВ и ВК, инженеров строительного контроля и т.д.;
- Контролироль кадрового делопроизводства
-Эксперт по специальной оценке условий труда (СОУТ)
- Эксперт в области проведения ИССО
- Эксперт в сфере членства СРО строительных компаний
- Эксперт в области оказания консалтинговых услуг.
- Эксперт по кадровому делопроизводству и аудиту
- Эксперт по оценке рисков для Компании
- Опыт управления офисом и коллективом
- Контроль рисков Компании
Портфолио
- Директор по персоналу (HRD)1 просмотр