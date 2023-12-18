Директор по персоналу (HRD), Руководитель (HR) проектов

- создание и поддержание имиджа компании для сотрудников и кандидатов

-Анализ рынка труда и заработных плат.

- Организация эффективного поиска и подбора персонала всех уровней.

- Разработка внутренних документов и организационно-распорядительной документации (приказы, должностные инструкции, и т.д.),

- Выстраивание/ внедрение системы адаптации персонала (отслеживание результатов, обратная связь, обучение персонала и т.п.).

- Выстраивание корпоративной культуры.

- Развитие и обучение персонала: разработка системы обучения, организация обучения и повышения квалификации с привлечением внутренних и внешних ресурсов, управление карьерой.

- Построение системы внутренней коммуникации, управление социально-психологическим климатом в коллективе.

Точечный подбор главных архитекторов проектов, главных руководителей проектов, инженеров ОВ и ВК, инженеров строительного контроля и т.д.;

- Контролироль кадрового делопроизводства

-Эксперт по специальной оценке условий труда (СОУТ)

- Эксперт в области проведения ИССО

- Эксперт в сфере членства СРО строительных компаний

- Эксперт в области оказания консалтинговых услуг.

- Эксперт по кадровому делопроизводству и аудиту

- Эксперт по оценке рисков для Компании

- Опыт управления офисом и коллективом

- Контроль рисков Компании