Sokolovskyanton

Seo-manager

О СЕБЕ:Слежу за трендами в SEO-оптимизации. Изучаю особенности SEO-продвижения на англоязычном и русском рынках. Быстро реагирую на изменения. Способен результативно работать в режиме многозадачности. Легко нахожу подход к заказчикам по решению вопросов о стоимости и качестве выполненной работы.[table]Профессиональные навыки:Яндекс.МетрикаGoogle AnalyticsСемантическое ядроТехнический аудитАнализ конкурентовGoogle search consoleЯндекс.ВебмастерTitle, DescriptionВнутренняя оптимизацияScreaming Frog SEO SpiderЮзабилитиУлучшение конверсии[/table]УМЕНИЯ:— технический аудит cайта;

— анализ целевой аудитории;

— аудит юзабилити сайта;

— анализ конкурентов и поисковой выдачи;

— сбор семантического ядра;

— группировка запросов;

— внутренняя оптимизация;

— анализ и покупка ссылок.Пройденные мною для повышения квалификации КУРСЫ:Год окончания:2020Название курса:Новые тренды СЕО-оптимизацииПроводившая организация:Ашманов и партнёрыГод окончания:2019Название курса:Комплексный интернет-маркетингПроводившая организация:НетологияИ многие другие курсы, начиная с 2018 года, способствующие развитию меня как сео-специалиста.ЯЗЫКИ:Английский:B2 – Выше среднего