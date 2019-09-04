SoldatovDesign

Сергей SoldatovDesign

 
38 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Офислаб: Печать-550р. Визитки-350р. Табличка-450р.

Являюсь дизайнером компании Офис Лаб, многие годы.

Также веду проекты на фриланс основе.

Помогаю решать различного рода задачи, поставленные заказчиками в сфере дизайна:

- Логотипы - от 2000 руб.

- Фирменный стиль - от 5000 руб.

- Полиграфический дизайн - от 500 руб.

- Граффити - от 2000 руб.

- Дизайн сайтов и приложений - от 3000 руб.

- Интернет-баннеры, оформление соц.сетей - от 1000 руб.

- Инфографика, презентации, иконки - от 1500 руб.

- Наружная реклама, стенды, pos-материалы - от 1000 руб.

- Или иное  - по договоренности.