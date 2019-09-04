SoldatovDesign

Офислаб: Печать-550р. Визитки-350р. Табличка-450р.
Являюсь дизайнером компании Офис Лаб, многие годы.
Также веду проекты на фриланс основе.
Помогаю решать различного рода задачи, поставленные заказчиками в сфере дизайна:
- Логотипы - от 2000 руб.
- Фирменный стиль - от 5000 руб.
- Полиграфический дизайн - от 500 руб.
- Граффити - от 2000 руб.
- Дизайн сайтов и приложений - от 3000 руб.
- Интернет-баннеры, оформление соц.сетей - от 1000 руб.
- Инфографика, презентации, иконки - от 1500 руб.
- Наружная реклама, стенды, pos-материалы - от 1000 руб.
- Или иное - по договоренности.
Действие аккаунта приостановлено!