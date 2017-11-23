Копирайтинг, рерайтинг и обработка фото

Предлагаю свои услуги по созданию уникальных текстов, корректуре, обработке фото и наполнению сайтов.

По образованию инженер-программист, имею опыт работы как по специальности, так и в области рекламы и продаж. Копирайтером работаю около четырех лет. Для меня всегда на первом месте стоит четкое соблюдение ТЗ и сроков, указанных заказчиком.

За все время работы фрилансером приходилось работать с самыми различными темами, начиная от текстов для свадебных салонов и заканчивая ремонтом автомобилей. Перед тем как взяться за работу, максимально стараюсь вникнуть в заданную тему и сделать текст понятным и интересным читателю. Всегда выясняю детали технического задания и учитываю требования и пожелания заказчика.

Обращайтесь, буду рада помочь.