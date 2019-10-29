Soltatiana

Диплом переводчика (английский, бизнес; опыт работы - более 20 лет), нотариально заверяю подпись переводчика

Business and technical English translator

Профессиональный перевод деловой документации и корреспонденции (договора, международные контракты, бизнес-планы, отчетность, доверенности и т.п., нотариальное заверение подписи переводчика), переводы пакета документов для импорта, сертификации продукции в гос.органах; переводрекламных проспектов, каталогов, опыт переводов в различных сферах бизнес- и технической документации - более 20 лет. Качественно и ответственно выполняю переводы в оговоренные сроки.