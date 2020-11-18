Отзывы о моей работе здесь https://topfreelancer.com/user/sopranov
Портфолио полностью мое. Мой профиль на бихансе это подтверждает https://www.behance.net/sopranov
Я вхожу в топ 10% лучших фрилансеров по версии биржи Топ-фрилансер. Прошел профессиональную аккредитацию. Сертификат https://topfreelancer.com/verify/733
Предоставляю услуги по дизайну лендингов, многостраничных сайтов, мобильных приложений и других интерфейсов любой сложности.
*Гонюсь не только за эстетикой и красивым портфолио. Успех вашего проекта — лучший подарок для моей профессиональной самооценки.
*Гарантирую вам аккуратные, стильные и продающие композиции по современным стандартам качества. Только свежий взгляд на дизайн!
Все работы проходят поэтапно. Каждый этап обговаривается и утверждается с клиентом. Тот объем информации о проекте, который вы предоставите на старте, влияет на то, с чего начнется наше сотрудничество. Я занимаюсь брифингом, прототипированием, созданием УТП и воронки продаж, работой с возражениями, анализом конкурентов и конечно же маркетинговым анализом. Все это потенциальные стадии разработки дизайна для вас, некоторые из которых могут быть уже пройдены вами до обращения ко мне. Как пример:
• Есть готовый прототип для лендинга, созданный копирайтером/маркетологом? Замечательно! Тогда я могу сразу приступить к дизайну.
• Отсутствует какое либо ТЗ и к работе еще не притрагивались? Не проблема! В этом случае все этапы работы (вплоть до дизайна) я беру на себя, помогаю в формировании ТЗ.
- Интернет-магазин одежды61 просмотр
- Landing Page (Рециркуляторы воздуха)58 просмотров
- Горнолыжные туры61 просмотр
- Корпоративный сайт ООО НПФ Технология58 просмотров
- Интернет магазин для пивоваров54 просмотра