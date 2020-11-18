Веб-дизайнер UX/UI (Middle)

Отзывы о моей работе здесь https://topfreelancer.com/user/sopranov

Портфолио полностью мое. Мой профиль на бихансе это подтверждает https://www.behance.net/sopranov

Я вхожу в топ 10% лучших фрилансеров по версии биржи Топ-фрилансер. Прошел профессиональную аккредитацию. Сертификат https://topfreelancer.com/verify/733

Предоставляю услуги по дизайну лендингов, многостраничных сайтов, мобильных приложений и других интерфейсов любой сложности.

*Гонюсь не только за эстетикой и красивым портфолио. Успех вашего проекта — лучший подарок для моей профессиональной самооценки.

*Гарантирую вам аккуратные, стильные и продающие композиции по современным стандартам качества. Только свежий взгляд на дизайн!

Все работы проходят поэтапно. Каждый этап обговаривается и утверждается с клиентом. Тот объем информации о проекте, который вы предоставите на старте, влияет на то, с чего начнется наше сотрудничество. Я занимаюсь брифингом, прототипированием, созданием УТП и воронки продаж, работой с возражениями, анализом конкурентов и конечно же маркетинговым анализом. Все это потенциальные стадии разработки дизайна для вас, некоторые из которых могут быть уже пройдены вами до обращения ко мне. Как пример:

• Есть готовый прототип для лендинга, созданный копирайтером/маркетологом? Замечательно! Тогда я могу сразу приступить к дизайну.

• Отсутствует какое либо ТЗ и к работе еще не притрагивались? Не проблема! В этом случае все этапы работы (вплоть до дизайна) я беру на себя, помогаю в формировании ТЗ.