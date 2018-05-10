Создаю индивидуальные проекты жилых домов, беседок, бань и других не общественных сооружений с расчетом конструкций, визуализа и стоимости материалов.

Студент 5 курса кафедры "архитектура" . Учту все пожелания заказчика и сделаю в соответствии с официальными нормами и требованиями. Эскизная подача, подбор материалов, визуализация, расчет стоимости материалов, отдельные узлы конструкций. На сайте недавно и готов работать по минимальной цене для наработки портфолио и положительных отзывов :)