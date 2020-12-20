SorrySight

Битмейкер, композитор, саунд-инженер(написание, битов и композиций на заказ)
Описание
Композитор/битмейкер. Опыт 5 лет.
-Пишу биты и композиции любого плана под заказ.
(Реп, треп, грайм, ньюскул, олдскул, треп-метал, эмо-треп, альт реп, синематика, синтаэйв, рейв, альт-рок.)
Воссоздам любую вашу мысль и воплощаю в реальность все ваши мечты)
!!ПРИ УСЛОВИИ АДЕКВАТНО СФОРМУЛИРОВАННОЙ МЫСЛИ И ЖЕЛАНИЙ!!
-Цена оговаривается(зависит от сложности и от времени работы)
-Работаю дистанционно (через телеграмм), но иногда возможны личные встречи.
Так же предоставляю Услуги продюсирование и саунд-инженера.
Так же, сведение,мастеринг и продакшн.
Небольшое портфолио есть в саундклауде. (SorryProd.Off.)
Пишите только по номеру или ссылке в телеграмм!!
0987787304