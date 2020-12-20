SorrySight

Битмейкер, композитор, саунд-инженер(написание, битов и композиций на заказ)

Описание

Композитор/битмейкер. Опыт 5 лет.

-Пишу биты и композиции любого плана под заказ.

(Реп, треп, грайм, ньюскул, олдскул, треп-метал, эмо-треп, альт реп, синематика, синтаэйв, рейв, альт-рок.)

Воссоздам любую вашу мысль и воплощаю в реальность все ваши мечты)

!!ПРИ УСЛОВИИ АДЕКВАТНО СФОРМУЛИРОВАННОЙ МЫСЛИ И ЖЕЛАНИЙ!!

-Цена оговаривается(зависит от сложности и от времени работы)

-Работаю дистанционно (через телеграмм), но иногда возможны личные встречи.

Так же предоставляю Услуги продюсирование и саунд-инженера.

Так же, сведение,мастеринг и продакшн.

Небольшое портфолио есть в саундклауде. (SorryProd.Off.)

Пишите только по номеру или ссылке в телеграмм!!

0987787304

https://t.me/SinfulMaker