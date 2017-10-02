Качественный видеомонтаж!

Смонтирую видео для вас! Качественный видеомонтаж + ЦВЕТОКОРРЕКЦИЯ БЕСПЛАТНО! Сделаю качественно и быстро на сколько это возможно! Опыт монтажа более 3 лет! Если вас что-то не будет устраивать или захотите что-то поменять – сделаю бесплатно.

Контакты для связи!

Почта - [email protected]

VK - https://vk.com/spark_light

WhatsApp - +79531930426

Viber - +79531930426