Качественный видеомонтаж!
Смонтирую видео для вас! Качественный видеомонтаж + ЦВЕТОКОРРЕКЦИЯ БЕСПЛАТНО! Сделаю качественно и быстро на сколько это возможно! Опыт монтажа более 3 лет! Если вас что-то не будет устраивать или захотите что-то поменять – сделаю бесплатно.
Контакты для связи!
Почта - [email protected]
VK - https://vk.com/spark_light
WhatsApp - +79531930426
Viber - +79531930426
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Портфолио
- Видео для конкурса!102 просмотра
- Поздравление с 8 марта!159 просмотров
- Репортаж - Улыбки!123 просмотра
- Видео сюжет- факт из фильма!147 просмотров
- Видео сюжет- история музыки в кино!140 просмотров
- Видео отзыв о курсе!129 просмотров
- Отчетный концерт! Многокамерный монтаж!153 просмотра