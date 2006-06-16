Ф.И.О. Мартынова Анастасия Анатольевна
Образование:
2000 г. - окончила среднюю школу;
Июнь 2005 - окончание Ульяновского государственного педагогического
университета, специальность
(английский язык)(красный диплом).
09.2003 - 09.2004 - работала в средней школе №5 г. Ульяновска учителем
английского языка (5-11 классы)
В данное время работаю офис-менеджером в Группе компаний
Переводы:
Родной язык - русский.
Переводы с английского на русский.
Опыт работы - частные переводы разной тематики (экономика, машиностроение, деловая переписка, туризм и др.).
Переводами могу заниматься около 3 часов в рабочий день, 5 часов в выходной.