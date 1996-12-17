fast and qualitatively

ФИО. Михайлюк Микола Васильович

Адресса. р. Харьков, ул. Пушкинская, 104Е

Телефон. 380688076612

Дата рождения. 17.12.1996

Семейное положение. холост

Профессиональная цель . ищу должность , на которой смогу развиваться , как дизайнер, увеличивать профессионализм работы со специализированными компьютерными программамиобразование

образование

2010 Курсы английского языка , уровень владения языком Advanced ( Продвинутый)

Образование: Киевский национальный университет технологий и дизайна (2009-2013)

Опыт работы: 1 год