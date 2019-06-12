Sprudzans

Айвар Спрудзанс Sprudzans

 
25 летРоссия/Тюмень
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Веб - разработчик

Меня зовут Айвар — я веб-разработчик. 

Я сотрудничаю с web-студиями, а также получаю заказы напрямую от клиентов.

Моя основная аудитория, предприниматели, которые хотят развиваться и охватить многочисленный рынок пользователей интернета, попробовать новую для себя нишу или обеспечить современную конкурентоспособность 

Предпочитаю долгосрочные деловые отношения и поэтому всегда обсуждаю подробно мелкие детали, для создания более качественного продукта. 

Стабильно на связи по любым вопросам

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