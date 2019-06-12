Веб - разработчик
Меня зовут Айвар — я веб-разработчик.
Я сотрудничаю с web-студиями, а также получаю заказы напрямую от клиентов.
Моя основная аудитория, предприниматели, которые хотят развиваться и охватить многочисленный рынок пользователей интернета, попробовать новую для себя нишу или обеспечить современную конкурентоспособность
Предпочитаю долгосрочные деловые отношения и поэтому всегда обсуждаю подробно мелкие детали, для создания более качественного продукта.
Стабильно на связи по любым вопросам
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Портфолио
- Разработка интернет-магазина130 просмотров
- Разработка сайта140 просмотров
- Разработка сайта118 просмотров