Озвучка в любых сферах медиа; написание текстов песен (русский,английский языки).

Хотите перевести свою книгу в аудиоформат? Ищите подходящий бренд-войс для своей компании? Хотите вставить декламационный отрывок, spoken-word, в музыкальный трек или видеоролик? Тогда Вы попали по адресу!

Создание аудиокниг, декламирование и озвучка, запись голоса для рекламных роликов, аудиорекламы, автоответчиков, для информационных роликов, голосового меню, и иных целей - приложу все усилия,чтобы Ваш заказ радовал слух и воздался сторицей.

Также могу создать текст для Вашей музыкальной композиции. Опыт написания текстов - довольно большой; предпочтительная форма взаимодействия в данном вопросе: задаёте тему и,желательно, музыкальную структуру вокала(как Вы его хотите видеть) - пишу текст. Но реально создание текста и на общую тематику(тема и вокальная мелодия строятся по моему видению).

Имею достаточно неплохую аппаратуру для записи; голос "поставлен", всё время нахожусь на пути его дальнейшего развития и совершенствования.

Так что жду интересных предложений и приятного сотрудничества!А также приятных предложений и интересного сотрудничества! Сделаем качественно и ASAP!

Ещё с удовольствием выпью с Вами по чашечке кофе или чего более крепкого.Особенно, если Вы девушка.Особенно,если доберётесь до Мурманска : )