Хотите перевести свою книгу в аудиоформат? Ищите подходящий бренд-войс для своей компании? Хотите вставить декламационный отрывок, spoken-word, в музыкальный трек или видеоролик? Тогда Вы попали по адресу!
Создание аудиокниг, декламирование и озвучка, запись голоса для рекламных роликов, аудиорекламы, автоответчиков, для информационных роликов, голосового меню, и иных целей - приложу все усилия,чтобы Ваш заказ радовал слух и воздался сторицей.
Также могу создать текст для Вашей музыкальной композиции. Опыт написания текстов - довольно большой; предпочтительная форма взаимодействия в данном вопросе: задаёте тему и,желательно, музыкальную структуру вокала(как Вы его хотите видеть) - пишу текст. Но реально создание текста и на общую тематику(тема и вокальная мелодия строятся по моему видению).
Имею достаточно неплохую аппаратуру для записи; голос "поставлен", всё время нахожусь на пути его дальнейшего развития и совершенствования.
Так что жду интересных предложений и приятного сотрудничества!А также приятных предложений и интересного сотрудничества! Сделаем качественно и ASAP!
Ещё с удовольствием выпью с Вами по чашечке кофе или чего более крепкого.Особенно, если Вы девушка.Особенно,если доберётесь до Мурманска : )
- Сэмплы139 просмотров