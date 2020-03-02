Дизайнер, SMM, Маркетолог

Меня зовут Анастасия, мне 28 лет. В 2010 закончила социологический факультет МГУ им. Ломоносова по специальности Маркетинг. Уже более 6 лет работаю в сфере продвижения (из них 2 года бренд-менеджером и 1 год руководителем отдела маркетинга). По совместительству работаю дизайнером и SMM. Имею опыт работы в ситуации "горящих" сроков и, при необходимости, могу консультировать как маркетолог. Свободно владею английским языком. На базовом уровне итальянским и испанским.