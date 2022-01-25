Подбор персонала всех сфер деятельности

Подбираем персонал удалённо «под ключ».

Работаем со всеми категориями персонала, от линейных до топовых позиций.

Срок закрытия 2-14 дней. Гарантия от 30 до 70 дней.

Подбор до трудоустройства.

Начальная цена на подбор От 6000 рублей

МЫ ВЫПОЛНЯЕМ ПОЛНОСТЬЮ РАБОТУ ПО ПОИСКУ ПЕРСОНАЛА.

ОТ ПЕРВИЧНОГО ОТБОРА РЕЗЮМЕ, ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЕ КАЖДОГО СПЕЦИАЛИСТА, НАЗНАЧЕНИЕ НА ВТОРИЧНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ С ЗАКАЗЧИКОМ, ДО КУРИРОВАНИЕ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ. ЗАСЧИТЫВАЮТСЯ ТОЛЬКО МАКСИМАЛЬНО ПОДХОДЯЩИЕ КАНДИДАТЫ ПОД УСЛОВИЯ. МЫ ВОЗЬМЁМ НА СЕБЯ ВСЕ ЗАБОТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ПОДБОРА КАНДИДАТОВ, ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ СОБЕСЕДОВАНИЙ И ДР.

Что необходимо от Вас:

1) подробное описание заявки на персонал!

2) оценка кандидата на личном интервью исходя из ваших условий.

3) Вывод на стажировку.

О НАС:

- Опыт в подборе персонала более 10 лет;

- Команда профессиональных рекрутеров, что сокращает срок на подбор персонала;

- Работаем удалённо по всей России;

- На нашем счету сотни успешно реализованных проектов по подбору кадров для крупных и средних организаций;

- Располагаем собственной базой резюме, в которой храним анкеты высококлассных специалистов. Это позволяет нам в сжатые сроки найти подходящих сотрудников;