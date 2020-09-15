Дизайн Landing page

Основные сферы деятельности:Продающих страниц (Landing Page), создание логотипов, фирменных стилей, баннеры, брошюры, флаера и многое другое.Знание программ:[file]Как я работаю:

Для начала работ нужно ТЗ (техническое задание) если такового нет, мы можем обсудить с вами по скайпу, телефону, почте все детали проекта и сформировать точную задачу.

Оринтирование по цене и срокам.

Клиент оплачивает 20-30%, в зависимости от сложности и типа заказа.

Процесс работы, внесение поправок до утверждения заказа.

Клиент оплачивает остаточную сумму заказа.

Клиенту высылается исходные файлы: PSD (если был заказан дизайн сайта), EPS (если был заказан логотип) и т.д.

Обо мнем:Я очень люблю свою работу и получаю от нее удовольствие!Постоянно стараюсь учиться новому, развиваться.Мне нравиться общаться с клиентами.К каждому проекту я подхожу креативно, необычно.