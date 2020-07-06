Stanislav_RSYa

Специалист по контекстной рекламе. Яндекс Директ, Google AdWords.

Здравствуйте! Я профессионал и сертифицированный специалист по контекстной рекламе. С опытом работы 3,5 года.Создание, настройка, ведение и оптимизация рекламных кампаний в Яндекс Директ, Google AdWords. Аналитика, маркетинговое сопровождение. Бесплатно сделаю анализ рекламных кампаний (если они у Вас уже есть). Проведу анализ, при необходимости, внесу изменения на сайте либо создам новый.Создание + 30 дней ведения рекламных кампаний: Яндекс Директ - от 3.500 р. Google AdWords - от 3.500 р. тел. +7 (904) 534-44-35 (можно Ватсап, Вайбер). Звоните, пишите, всё расскажу, всё объясню!