Сайты которые продают
Приветствую, меня зовут Данила.
Я профессиональный дизайнер, имею стаж 7 лет в области "Разработка сайтов любой сложности" Люблю рисовать удобные и функциональные интернет магазины, яркий графический дизайн любой сложности, программировать сайты мне помогают хорошие и опытные программисты. Не использую категорически шаблоны, все рисую с нуля.
Работаю только в рабочее время, на выходных отдыхаю, цены зависят от сложности проекта, работаю при начальной предоплате 50% или безопасная сделка
Вниманию клиентов ! На сайте появились мошенники, они используют мое портфолио, если вы решили со мной поработать то свяжитесь со мной по следующим контактам:
Портфолио
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