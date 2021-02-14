Stasia_Rem

Профессиональный диктор
Добрый день, я выпускница Школы в Останкино, радиоведущая, телерадиоведущая. Озвучиваю фильмы, рекламные ролики, автоответчики, аудиокниги и программы, профессионально исполняю вокал. Сотрудничаю с Литрес.
Детский, серьезный, сексуальный, наивный или строгий голос - выбор за вами.
Запись производится на профессиональном оборудовании для ТВ и радио.
Обычно выполняю заказы раньше установленного срока.
https://disk.yandex.ru/d/QbbmMpcbewGt9Q
https://disk.yandex.ru/d/ZVScj6i0VHN5Aw
https://disk.yandex.ru/d/EdxZwDePAEnpAQ
Действие аккаунта приостановлено!