Stasia_Rem

Профессиональный диктор

Добрый день, я выпускница Школы в Останкино, радиоведущая, телерадиоведущая. Озвучиваю фильмы, рекламные ролики, автоответчики, аудиокниги и программы, профессионально исполняю вокал. Сотрудничаю с Литрес.

Детский, серьезный, сексуальный, наивный или строгий голос - выбор за вами.

Запись производится на профессиональном оборудовании для ТВ и радио.

Обычно выполняю заказы раньше установленного срока.

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