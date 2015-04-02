Уважаемые заказчики!
Качественно и недорого выполню различного рода работу с текстом: копирайтинг, рерайтинг, корректировку и редакцию. Выполню расшифровку аудио- и видео-записей. Сделаю качественный перевод (En - Ru) текстов общей и специальной тематики. С моими работами Вы можете ознакомиться в портфолио.
Буду рад приятному и долгому сотрудничеству!
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Образование:
1. Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова
Химический факультет
Специальность: химик (аналитическая химия)
Научное звание: кандидат химических наук (неорганическая химия)
2. Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова
Факультет романо-германской филологии
Специальность: переводчик (английский язык)
Услуги:
1. Перевод. Выполняю переводы с английского языка на русский (украинский) текстов общей тематики. Специализируюсь на переводе научной литературы и технической документации, связанными с естественными науками (химией, молекулярной биологией, фармакологией, медициной).
2. Рерайтинг. Пишу тексты (уникальность 93-100% согласно Advego Plagiatus) на различные темы.
3. Корректировка текстов. Исправляю грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки в текстах. При необходимости перестраиваю фразы в более удобный для чтения вид. Разбиваю текст на абзацы, параграфы, главы.
4. Транскрибация (рус. и укр. языки). Расшифровываю и оформляю в виде текстового документа содержание аудио- и видео-файлов.
Контакты:
ICQ 662557391
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Стоимость работы и сроки ее выполнения оговариваются при личной переписке.
Оплата производится на кошельки Webmoney или Qiwi, карту Приватбанка в Украине.
Портфолио
- Образцы перевода текстов (EN - RU)581 просмотр
- Образцы перевода текстов (EN - RU)2053 просмотра