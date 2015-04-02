Копирайтер / Рерайтер / Корректор / Редактор / Переводчик

Уважаемые заказчики!

Качественно и недорого выполню различного рода работу с текстом: копирайтинг, рерайтинг, корректировку и редакцию. Выполню расшифровку аудио- и видео-записей. Сделаю качественный перевод (En - Ru) текстов общей и специальной тематики. С моими работами Вы можете ознакомиться в портфолио.

Буду рад приятному и долгому сотрудничеству!

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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Образование:

1. Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова

Химический факультет

Специальность: химик (аналитическая химия)

Научное звание: кандидат химических наук (неорганическая химия)

2. Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова

Факультет романо-германской филологии

Специальность: переводчик (английский язык)

Услуги:

1. Перевод. Выполняю переводы с английского языка на русский (украинский) текстов общей тематики. Специализируюсь на переводе научной литературы и технической документации, связанными с естественными науками (химией, молекулярной биологией, фармакологией, медициной).

2. Рерайтинг. Пишу тексты (уникальность 93-100% согласно Advego Plagiatus) на различные темы.

3. Корректировка текстов. Исправляю грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки в текстах. При необходимости перестраиваю фразы в более удобный для чтения вид. Разбиваю текст на абзацы, параграфы, главы.

4. Транскрибация (рус. и укр. языки). Расшифровываю и оформляю в виде текстового документа содержание аудио- и видео-файлов.

Контакты:

[email protected]

[email protected]

ICQ 662557391

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Стоимость работы и сроки ее выполнения оговариваются при личной переписке.

Оплата производится на кошельки Webmoney или Qiwi, карту Приватбанка в Украине.