Stefani_Furleta

Меня зовут Стефания Фурлета. Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса. Я прошла тренинг "Профессия Директолог 5.0", усиленно изучила самые современные технологии рекламы, и готова их внедрить для Вас.

Я предлагаю настроить вам интернет рекламу за небольшую сумму и отзыв о моей работе.

Как Вам такое предложение?

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