Stefani_Furleta

Стефания Фурлета Stefani_FurletaStefani_Furleta
28 летРоссия/Карпинск
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Меня зовут Стефания Фурлета. Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса. Я прошла тренинг "Профессия Директолог 5.0", усиленно изучила самые современные технологии рекламы, и готова их внедрить для Вас.
Я предлагаю настроить вам интернет рекламу за небольшую сумму и отзыв о моей работе.
Как Вам такое предложение?
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