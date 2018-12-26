Очень загорелась стать фрилансером и работать удалённо. Опыта работы таким образом у меня пока нет, но есть огромное желание и стремление развиваться. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и обещаю не подвести.

Владею навыком слепой печати - печатаю со скорость 350 символов в минуту самой популярной латинской раскладке клавиатуры QWERTY. Мои увлечения - изучение биографий великих деятелей разных сфер и эпох и бизнес литературы, темы здорового образа жизни, фитнеса и питания, макияж и уход за собой и своим телом, маркетинг, реклама, SMM, SEO, Интернет и IT-сферы и написание текстов.

Для набора первичного портфолио приму любые работы с отзывом о проделанной мною работе!