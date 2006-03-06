Веб-дизайном, а также поддержкой (продвижением) сайтов занимаюсь 4 года.
Никогда не работал в штате (только фриланс) т.к. личность свободолюбивая.
Заказы выполняю один или с привлечением знакомого программиста (или
нескольких), верстальщика и др. Сам по большей части специализируюсь на граф. дизайне и флеш-анимации.
Вот некоторые из моих работ в сети:
Сейчас для меня поиск работы - это возможность попробовать что-то новое
(делать сайты для других направлений бизнеса). Поскольку зачастую по долгу службы долгое время
занимаюсь сопровождением интернет-составляющих одних и тех же фирм, а это довольно
однообразное занятие (и не оставляет времени заниматься чем-то другим).
Сейчас я стараюсь такую работу по возможности передавать своим коллегам. В
освободившееся таким образом время ищу другие заказы, чем
собственно и занимаюсь в данный момент.
Если моя кандидатура Вас заинтересует, с удовольствием обсужу с Вами
детали сотрудничества.
И в любом случае, удачи Вам найти подходящего кандидата!