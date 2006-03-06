Веб-дизайном, а также поддержкой (продвижением) сайтов занимаюсь 4 года.

Никогда не работал в штате (только фриланс) т.к. личность свободолюбивая.

Заказы выполняю один или с привлечением знакомого программиста (или

нескольких), верстальщика и др. Сам по большей части специализируюсь на граф. дизайне и флеш-анимации.

Вот некоторые из моих работ в сети:

http://framelight.ru/

http://deeline.ru/

http://tandem-knigi.ru/

http://tandem-print.ru/

http://www.turneo.ru/

Сейчас для меня поиск работы - это возможность попробовать что-то новое

(делать сайты для других направлений бизнеса). Поскольку зачастую по долгу службы долгое время

занимаюсь сопровождением интернет-составляющих одних и тех же фирм, а это довольно

однообразное занятие (и не оставляет времени заниматься чем-то другим).

Сейчас я стараюсь такую работу по возможности передавать своим коллегам. В

освободившееся таким образом время ищу другие заказы, чем

собственно и занимаюсь в данный момент.

Если моя кандидатура Вас заинтересует, с удовольствием обсужу с Вами

детали сотрудничества.

И в любом случае, удачи Вам найти подходящего кандидата!