Образование:Высшее,специальность «Экономист менеджер», окончила Московский институт

государственного и корпоративного управления.

Опыт работы:

2005 - 2006 Советскийфилиал УГЛТУ Ведущий документовед

2007 - 2008 ОАО «Советская типография» Корректор

2009-2010 БУ Советский центр занятости населения Инспектор по приёму граждан

2010-2010 Магазин«Зоомир» Продавец-консультант

2011-2012 Администрация МО Советский район Специалист ТИК

2012-2013 ООО СО «СанктЪ», рекламное направление Ведущий менеджер

2013-наст. вр. МАУ "Сфера" инженер по охране труда - делопроизводитель

Навыки:

работа с информационными ресурсами, навыки телефонных переговоров, составление писем, работа с таблицами (EXEL), Microsoft Word, Microsoft Access,«Катарсис» и пр., 1С «Предприятие» Увлечения: Литература,психология, музыка, компьютер.

Важные свойства темперамента и качества характера: Работоспособность,обучаемость; Ответственность, доброжелательность, коммуникабельность,чувство юмора, готовность помочь сотрудникам.

Ресурсы, специальные знания, навыки: Эрудированность,грамотность, ПК - опытный пользователь.