Stiflera

Мария Stiflera

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад

Образование:Высшее,специальность «Экономист менеджер», окончила Московский институт

государственного и корпоративного управления.                                                                                       

 Опыт работы:

2005 - 2006      Советскийфилиал УГЛТУ                      Ведущий документовед

2007 - 2008     ОАО «Советская типография»                        Корректор

2009-2010       БУ Советский центр занятости населения                        Инспектор по приёму граждан

2010-2010       Магазин«Зоомир»                         Продавец-консультант

2011-2012        Администрация МО Советский район Специалист ТИК

2012-2013       ООО СО «СанктЪ», рекламное направление Ведущий менеджер        

2013-наст. вр.  МАУ "Сфера"        инженер по охране труда - делопроизводитель 

Навыки:        

работа с информационными ресурсами, навыки телефонных переговоров,  составление писем, работа с таблицами (EXEL), Microsoft Word, Microsoft Access,«Катарсис» и пр., 1С «Предприятие»                         Увлечения:    Литература,психология, музыка, компьютер.  

Важные свойства темперамента и качества характера: Работоспособность,обучаемость; Ответственность, доброжелательность, коммуникабельность,чувство     юмора, готовность помочь сотрудникам.  

Ресурсы, специальные знания, навыки:  Эрудированность,грамотность, ПК - опытный пользователь.  