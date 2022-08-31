Android developer -Обработка json данных с помощью Moshi -di с помощью Dagger или Hilt -Работа с базами данных по средствам интерфейса Room -Работа с сетевыми запросами по средствам Retrofit -Работа с сервисом FireBase -Работа с элементами Io -Пишу на kotlin,Java -Знание паттернов проектирования

Я против войны в Украине !