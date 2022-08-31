Android developer
-Обработка json данных с помощью Moshi
-di с помощью Dagger или Hilt
-Работа с базами данных по средствам интерфейса Room
-Работа с сетевыми запросами по средствам Retrofit
-Работа с сервисом FireBase
-Работа с элементами Io
-Пишу на kotlin,Java
-Знание паттернов проектирования
Я против войны в Украине!
Портфолио
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