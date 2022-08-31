Successor

Иван Successor

 
25 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Android developer

-Обработка json данных с помощью Moshi

-di с помощью Dagger или Hilt

-Работа с базами данных по средствам интерфейса Room

-Работа с сетевыми запросами по средствам Retrofit

-Работа с сервисом FireBase

-Работа с элементами Io

-Пишу на kotlin,Java

-Знание паттернов проектирования